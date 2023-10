Terni: ancora un incidente all’incrocio Natta-Collescipoli. Due persone in ospedale

LE FOTO

Incidente stradale venerdì mattina all’incrocio fra via Natta e strada di Collescipoli, a Terni, teatro di numerosi sinistri nel corso del tempo, anche con conseguenze serie. L’impatto è stato fra due autovetture: una Peugeot che procedeva lungo via Natta ed era diretta verso l’area artigianale – auto condotta dal 73enne V.V. – ed una Citroen C3 che scendeva lungo strada di Collescipoli con al volante un 37enne (J.F.) e a bordo una donna di 33 (G.G.). Quest’ultimi due sono stati soccorsi dagli operatori del 118 e trasportati in ospedale per le cure del caso. Le loro condizioni, fortunatamente, non sono gravi. Non ha avuto invece bisogno del trasporto in ospedale il conducente della Peugeot. Sul posto, per i rilievi, sono intervenuti gli agenti della polizia Locale – presenti in loco anche i carabinieri – e per il ripristino delle condizioni di sicurezza della carreggiata hanno operato gli addetti di Area Sicura.