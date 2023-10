Terni, Aniem Confapi: «Superbonus non prorogato, pesanti conseguenze»

di Sergio Vincioni

Presidente Aniem Confapi Provincia di Terni

La decisione del Governo di non prorogare la scadenza del 31 dicembre per il superbonus 110, avrà pesantissime conseguenze su imprese e condomini che hanno avviato i lavori e per causa della difficoltà a cedere al sistema bancario dei crediti fiscali giacenti nei cassetti fiscali delle imprese, aprono di fatto, la crisi del comparto e della filiera delle costruzioni, con impatti potenzialmente devastanti.

Il superbonus è uno strumento che ha contribuito in materia determinante all’aumento del pil del Paese, e che ha riscontrato risultati positivi sull’occupazione con circa 900.000 posti di lavoro creati. Di chi è la colpa di tutto ciò? Non è di sicuro da imputare alle nostre imprese, abbiamo imprese del nostro settore che per adempiere ai contratti avviati nei condomini, non sono riusciti a cedere i numerosi crediti fiscali si sono impegnate tutte le risorse cha avevano a disposizione. Siamo preoccupati per le nostre aziende per i propri dipendenti e le loro famiglie, che da un giorno all’altro si ritrovano senza un futuro.

Riteniamo gravissimo il voto della commissione ambiente e industria del Senato che ha bocciato tutti gli emendamenti per la proroga che poteva essere di qualche mese per far ultimare i cantieri avviati. La responsabilità di tutto ciò non è sicuramente delle nostre aziende, il problema serio è dovuto soprattutto i crediti incagliati, che hanno messo in ginocchio imprenditori onesti che hanno dato fiducia allo Stato. Una impresa può fallire con i debiti per cattivi investimenti, ma non può fallire con i crediti che lo Stato deve garantire che lo stesso credito venga acquisito dal sistema. Non vogliamo affrontare poi i crediti smaltiti con qualche istituto bancario che ha ritenuto opportuno acquisire i crediti incagliati con percentuali fuori da ogni grazia. I nostri appelli non sono serviti a nulla,

La mancata proroga rappresenta un atto di sfiducia verso le imprese del settore. Una scelta che poteva essere condivisa nei tempi giusti, convocando le associazioni di categoria si poteva valutare i danni imminenti e di impatto per la filiera delle costruzioni, forse una scelta accurata e una migliore valutazione si poteva anche decidere modifiche nel breve. Oltre all’allarme economico, questa scelta frettolosa e scellerata porterà migliaia di condomini dal primo gennaio vedranno scendere il beneficio dal 110% al 90%, rendendo di fatto impossibile ultimare i lavori. Avremo cantieri fermi, operai senza lavoro con famiglie allo sbando, e lo Stato dovrà far fronte alle migliaia di richieste di Cassa Integrazione per i lavoratori in esubero a causa del fermo lavori.