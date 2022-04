Terni: anziano circuìto da ‘Bonnie & Clyde’. C’è l’assoluzione per lei

L’accusa – già costata una condanna a due anni e otto mesi di reclusione, con rito abbreviato, al presunto complice (il 31enne ternano C.V.) – era incentrata sulla circonvenzione di una persona incapace di intendere e di volere, un anziano di Terni, a cui sarebbero state sottratte nel corso del 2020 svariate migliaia di euro. Per questo la 28enne ternana Jessica Vento – arrestata per questa vicenda, con tanto di 6 mesi di domiciliari- era finita a giudizio, con rito ordinario, e venerdì il tribunale – giudice Francesca Scribano – l’ha assolta perché ‘il fatto non sussiste’. In aula l’accusa aveva chiesto una condanna a due anni di reclusione ma il tribunale ha avallato la lettura della vicenda data dal difensore della donna, Francesco Mattiangeli. Probabile che la procura impugni la decisione in appello.

