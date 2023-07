Terni: approfitta di un incidente per picchiare e rapinare un anziano. Arrestato

Ha approfittato di un incidente stradale all’interno del parcheggio di un supermercato – Eurospin in zona stadio – per entrare in azione e rapinare una delle parti coinvolte, un anziano. Protagonista del brutto episodio un uomo di origine straniera, arrestato dalla polizia di Stato. C’è inoltre la denuncia per la violazione del divieto di ritorno in città.

CAOS AL PARCO CIAURRO

Pugno e rapina

L’uomo, un marocchino richiedente asilo con precedenti penali, si è attivato quando ha visto il leggero sinistro tra due auto. Si sarebbe impossessato di 50 euro dall’automobilista che li aveva appena ricevuti dall’altro per il danno subito alla portiera: «Intervenuto nella trattativa – spiega la questura – fra i due conducenti, alla vista del denaro ha improvvisamente colpito con un pugno l’anziano e, quando questi, a terra, ha provato ad estrarre il cellulare per chiamare i soccorsi, lo ha nuovamente colpito con un calcio e lanciato addosso alla moglie dell’anziano, anche ella presente al fatto, una lattina di birra, per poi dileguarsi velocemente». Le Volanti sono subito intervenute e, dopo aver raccolto le testimonianze dei presentu, lo hanno fermato in Ponte Allende: è qui che ha provato a fare resistenza agli agenti, poi l’arresto. Già nei giorni scorsi era stato denunciato per due aggressioni al parco Ciaurro e altre condotte illecite. Ora è in carcere.