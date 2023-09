Terni, Arte&decò: solidarietà e stile vanno a braccetto

LE FOTO

Sabato 9 settembre in viale Fratti a Terni, nello store-atelier Arte&decò, si è tenuta un’asta solidale in favore dell’associazione ‘Progetto Flavia per l’UGDH’, come evento ‘fuori mostra’ della manifestazione CavourArt. In circa due ore – aperitivo con performance di recitazione – sono stati raccolti oltre 6 mila euro: un vero successo. La beneficenza per aiutare Flavia e la sua famiglia ovviamente è il risultato più importante dell’happening, ma in quell’occasione si è evidenziato un altro tema non secondario: il cambiamento di stile della cittadina che lo spazio Arte&decò descrive in pieno. I due soci che lo hanno ideato, Gianluca Brunetti e Andrea Cestari, sono stati in grado di intercettare il cambiamento e puntare sull’economia circolare in chiave chic, per dare nuova vita al vecchio mobilio. Da sempre, Andrea e Gianluca sono aperti all’incontro e allo scambio da cui nascono sempre nuove idee: negli anni hanno accolto e promosso diversi generi di artisti e offerto alla loro clientela, anche opere in grado di dare vita alle pareti. Attraverso un evento benefico Arte&decò è riuscita a dimostrare quanto Terni può essere culturalmente vivace con proposte contemporanee, sia in termini di progetti per la casa che nel presentare un nuovo tipo di convivialità.