Terni: articoli natalizi non sicuri. Sequestrati oltre 4 mila ‘pezzi’

Controlli a tappeto da parte della Guardia di Finanza di Terni, con il coordinamento del comandante provinciale Mauro Marzo, sul fronte del contrasto ad abusivismo, contraffazione e commercio di prodotti pericolosi per la salute dei consumatori. In occasione delle festività natalizie, i militari del Gruppo di Terni hanno sequestrato 4.094 articoli fra addobbi natalizi, decorazioni, giocattoli e oggettistica varia, privi dei necessari requisiti di conformità e sicurezza, oltre che delle indicazioni di provenienza. Le verifiche hanno riguardato quattro esercizi commerciali ubicati fra il territorio comunale di Terni e quello di Montefranco. Ai titolari sono state irrogate sanzioni amministrative per un importo che va da un minimo di 516 ad un massimo di 25.823 euro. «L’operazione condotta dal Gruppo della Guardia di Finanza di Terni – spiega una nota del comando provinciale – conferma il costante impegno del Corpo nell’attività di prevenzione e repressione degli insidiosi fenomeni della contraffazione e del commercio di prodotti non conformi e non sicuri che, da inizio anno, ha permesso di sequestrare oltre 34 mila prodotti, con il duplice fine di salvaguardare l’incolumità dei consumatori e garantire il rispetto della normativa di settore, a vantaggio degli operatori economici corretti».

