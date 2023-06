Terni, Ast: via libera al trasferimento di due linee di taglio

di S.F.

La modifica era già nota da tempo e ora in casa Acciai Speciali Terni c’è una novità di natura tecnica-amministrativa. La Regione ha dato il via libera alla modifica non sostanziale dell’Aia – l’Autorizzazione integrata ambientale datata 12 dicembre 2019 – per uno spostamento non di poco conto.

Il trasferimento

Al centro dell’attenzione del provvedimento regionale – a firmarlo è il dirigente Andrea Monsignori – c’è l’installazione di due linee di taglio (S7 e T9) nello stabilimento di viale Brin. Bene, cosa sarebbe? Si tratta del trasferimento dal centro di finitura all’area che si trova tra il reparto Acc e Lac. C’è dunque l’input di comunicare il cronoprogramma dei lavori con relativa tempistica per la messa in esercizio a Comune di Terni e Arpa Umbria.