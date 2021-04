Curioso incidente stradale nella prima serata di venerdì all’altezza della rotatoria ‘Lancia di Luce’, a Terni. Coinvolti un’autovettura condotta da un 52enne e un autoarticolato con al volante un uomo di 55 anni, entrambi di origini albanesi. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della polizia Locale di Terni, i due mezzi provenivano da via Lattes quando l’impatto ha mandato in ‘testacoda’ l’auto. Danni a parte, nessuno di è fatto male. Fisiologici invece i disagi per la viabilità.

