Terni, auto in sosta davanti le fermate del bus: «Siamo stanchi»

di Francesca Torricelli

«Sono anni che combattiamo con il problema dei parcheggi selvaggi degli automobilisti, stanchi di non essere aiutati da nessuno abbiamo deciso di mettere in atto una piccola protesta. Speriamo serva a qualcosa, perché così non si può andare avanti, qualcuno deve assolutamente intervenire». Lo sfogo arriva dagli esasperati autisti del trasporto pubblico locale di Terni.

Parcheggi selvaggi

«Trovare auto parcheggiate davanti alle fermate degli autobus è orami una costante per noi in città. Ma il luogo in cui troviamo più difficoltà e dove creano più disagi sia a noi che agli utenti, è lungo viale VIII Marzo, nei pressi dell’ospedale. Le due fermate, da entrambi i sensi di marcio sono tra le fermate più importanti in città, una via dove passano quasi tutte le linee degli autobus. A qualsiasi ora del giorno troviamo puntualmente auto parcheggiano davanti le fermate e non abbiamo la possibilità di aprire la rampa per far salire o scendere le persone disabili, oppure accostare al marciapiede e agevolare la salita o la discesa a persone anziane o con difficoltà motorie». Un grande problema «per gli utenti, ma anche per noi autisti perché siamo costretti a fermarci in mezzo alla strada creando disagi al traffico con code interminabili. Noi abbiamo degli orari da rispettare e in quelle fermate, a differenza di altre dove facciamo salire e scendere e ripartiamo, dobbiamo sostare per alcuni minuti e non avendo modo di accostare al marciapiedi blocchiamo completamente il traffico veicolare, prendendoci le mal parole della gente. Oltre a sentirci più volte rimproverare dagli agenti della municipale perché blocchiamo il traffico, quando non riusciamo a far capire che in difetto non siamo certo noi».

La protesta

Gli autisti hanno «chiesto aiuto a tutti, dagli agenti ai dipendenti del Comune di Terni, ma nessuno sembra prendere provvedimenti. Abbiamo quindi pensato di mettere in atto questa protesta e scrivere dei biglietti da lasciare sui tergicristallo delle auto in sosta davanti le fermate. ‘Con questa tua vettura hai occupato lo spazio destinato alla fermata dei mezzi pubblici, di conseguenza gli autobus sono stati costretti a sostare il tempo necessario in mezzo alla corsia di scorrimento. Il disagio era notevole per tutti, comprese le persone con difficoltà deambulatorie, tranne che per te. Pensaci e magari prova ad usare l’autobus’. Speriamo serva a qualcosa».