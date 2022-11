Terni: auto piomba su altre due ferme per far attraversare pedone

Incidente stradale nel pomeriggio di lunedì in viale Rossini, a Terni. Si è trattato di un tamponamento a catena che ha coinvolto tre autovetture. Secondo una prima ricostruzione, una Toyota Yaris condotta da una donna si è fermata per far attraversare un pedone, lo stesso ha fatto l’auto che la precedeva – una Citroen – mentre un terzo veicolo, una Opel condotta da un uomo, ha tamponato la Opel che, a sua volta, è finita contro la Yaris. In ospedale – non sarebbe grave – c’è finita la conducente della Citroen ma non è escluso che anche altri dei coinvolti si rechino autonomamente al pronto soccorso per farsi visitare. Sul posto si sono portati in prima battuta gli agenti della squadra Volante di Terni e quindi gli agenti della polizia Locale con personale del nucleo radiomobile e dell’ufficio incidenti. Necessario anche l’intervento degli addetti di Area Sicura per la pulizia della carreggiata.

