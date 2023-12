Terni: auto pirata ne danneggia due in sosta in viale Brenta. Si indaga

LE FOTO

Incidente stradale nella notte fra venerdì e sabato – intorno alla mezzanotte – in viale Brenta a Terni, dove un’autovettura in transito – secondo quanto ricostruito – ne ha colpite due ferme in sosta a lato della carreggiata, danneggiandole, per poi dileguarsi. Sul posto sono giunti gli agenti della polizia Locale di Terni – ufficio incidenti – che hanno effettuato i rilievi e acquisito testimonianze per giungere al responsabile dell’accaduto. Si tratterebbe di un’auto di colore nero ma le indagini sono in corso. Intervenuti anche gli operatori di Area Sicura per la pulizia della carreggiata.