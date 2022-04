Terni: Baravai accoglie Chiello, protagonista della scena trap

Chiello è il primo artista annunciato da Baravai Music, il festival promosso dalla cooperativa Le Macchine Celibi in collaborazione con LETZ e Degustazioni Musicali. I biglietti sono in vendita su baravai-anfiteatro.com e presso New Sinfony a Terni.

Grande ascesa

«Chiello – spiegano gli organizzatori – si prepara a stupire i fan sul palco dell’anfiteatro romano di Terni, il prossimo 26 agosto, con una set list costellata di successi e canzoni che negli ultimi due anni hanno raggiunto risultati sorprendenti, legati anche al debut album ‘Oceano Paradiso’, uscito lo scorso ottobre e certificato disco d’oro». Per l’occasione sarà accompagnato da una band d’eccezione capitanata dal suo produttore di fiducia, Colombre, alla chitarra. Oltre a lui, Fausto Cigarini (Franco126, Reverie) al basso e al violino; Francesco Bellani (Tutti Fenomeni, I Cani) alle tastiere; Giulia Formica (Julie Ant) alla batteria.

Protagonista della scena trap

Chiello, con la sua attitude, è riuscito ad affermarsi tra i protagonisti di spicco della scena trap italiana assieme al grupo FSK Satelit e raggiungendo traguardi significativi come il disco d’oro FIMI per l’album d’esordio ‘FSK Trapshie’, arrivando alla prima posizione della classifica FIMI GFK con il secondo album ‘Padre, figlio e spirito’.