Terni, bici e moda: due nuovi corsi all’Ipsia

Formare persone per metterle in grado di svolgere un mestiere nel campo delle bici e in quello della moda: a questo mirano i due corsi di formazione che si svolgeranno all’Ipsia ‘Sandro Pertini’ di Terni e che saranno finanziati dal Comune di Terni tramite il programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, il cosiddetto ‘Piano periferie’. La convenzione con l’istituto e il suo finanziamento con oltre 135 mila euro sono stati approvati venerdì mattina dalla giunta comunale su proposta dell’assessore alla scuola Cinzia Fabrizi.

I corsi

«La convenzione – spiega l’assessore – è di fatto il primo intervento di erogazione di servizi nell’ambito del ‘Piano periferie’. L’Ipsia ha presentato un progetto proprio perché la sede della scuola ricade nel perimetro all’interno del quale il Piano dovrà essere attivo per la riqualificazione urbana e sociale». L’istituto ospiterà i corsi, aperti alla cittadinanza con le modalità che saranno successivamente comunicate, e si impegna ad accogliere nella misura del 40% sul totale dei partecipanti ai corsi di formazione persone in condizioni di svantaggio socio-culturale o disabili in ottemperanza a quanto stabilito dalla Legge n.104/92. I corsi saranno articolati su un totale di 30 ore di cui due ore iniziali sulla tematica della sicurezza nei luoghi di lavoro, 2 ore sulla tecnologia e 26 ore di esercitazioni tecnico-pratiche in laboratorio. Saranno strutturati su tre livelli di preparazione, base-intermedia-avanzata di 30 ore ciascuno, con delle nuove edizioni successive nel tempo, coprendo un periodo temporale che si conclude nell’anno 2025. «Si tratta dunque di un percorso formativo che, oltre a svolgere la funzione di rimotivazione personale e reinserimento sociale, per il corso ‘riparazione bici’ fornisce una preparazione tecnica che potrà essere di base, intermedia e avanzata, riguardo la manutenzione e riparazione di biciclette sia di tipo tradizionale che con pedalata assistita ed elettriche, mentre per il corso ‘moda’ offre un addestramento professionale che potrà essere di base, intermedio e avanzato, sulle principali tecniche di sartoria e cucito. Entrambi dunque, mirano ad offrire opportunità concrete di lavoro».