Terni: blackout pomeridiano in una parte della città

Aggiornamento

La corrente elettrica risulta tornata alle ore 15.53, a meno di mezz’ora dall’inizio dell’interruzione. Da TDE si apprende che la problematica ha interessato una cabina nella zona centrale della città e che tutto è stato risolto nel giro di pochi minuti dal personale intervenuto sul poto.

Diverse le segnalazioni, fra il centro di Terni e la prima periferia – asse corso del Popolo, via Turati e aree limitrofe – relative ad un blackout della corrente elettrica che si è verificato nel primo pomeriggio di giovedì, dalle ore 15.30 circa. I tecnici sarebbero già al lavoro per individuare e risolvere la problematica. In campo Asm-Terni Distribuzione Elettrica.