Terni, bretella Ast-San Carlo. AVS e Wwf tornano all’attacco

di AVS-AlleanzaVerdi Sinistra e Wwf

Apprendiamo da un articolo di stampa che nonostante tutte le segnalazioni e le rimostranze in atto, la nuova amministrazione comunale ha proceduto all’affidamento per la costruzione della cosiddetta bretella San Carlo-Ast che dovrebbe collegare parte del raccordo Terni-Rieti ad Ast dal lato del parcheggio sulla strada Romita.

A parte le imprecisioni perché non esiste alcuna rotonda in località Prisciano realizzata da Anas e all’interno di Prisciano, in una stretta strada di quartiere, non transitano mezzi pesanti. La bretella collegherebbe la parte che da Terni Est lungo tutta la collina della Romita, a ridosso dell popoloso abitato di Prisciano, dell’ abitato a monte denominato villaggio Ratini, del nuoto Club Terni e del Circolo tennis La Romita, sfocerebbe sulla stretta strada della Romita, con una pendenza di quasi il 20% strada comunale ghiacciata in inverno, con obbligo di catene e a ridosso della discarica di Cervara, a soli 5 metri da una località Sin interessata da una bonifica ambientale mai iniziata.

Ora l’abitato di Prisciano è percorso dalla sola strada per gli abitanti e non transitano mezzi pesanti. La bretella Terni Est con tutti i mezzi pesanti che fossero convogliati su tale bretella causerebbero un danno ambientale enorme per tutta la zona, con centinaia di mezzi pesanti che in realtà non potrebbero immettersi nella viabilità primaria in quanto il tratto uscita Terni Est è attualmente limitato ad una sola corsia di marcia tratto di strada chiuso per mesi lo scorso anno proprio prima della tristemente nota galleria Tescino, quindi i mezzi continueranno prevalentemente sulla attuale strada di via Breda strada Vulcano che offre visibilità e ampio margine di manovra.

Nessun miglioramento della sicurezza dei cittadini , nessun miglioramento della qualità dell’aria, ma anzi appesantimento oltre i limiti già ampiamente sforati in loco sia dei valori di Pm2,5 sia di metalli pesanti, cromo, nichel, già ora oltre 135 volte superiori ad analoghe zone del Perugino. Questo significa voler sacrificare la realtà e la qualità della vita dei cittadini di Prisciano e delle zone a monte come San Liberatore, Collestatte, oltre che peggiorare la qualità dell’aria di tutta la zona Terni Est compresa Borgo Bovio, togliendo l’ unica collina verde rimasta, abbattendo boschi che mitigano la ricaduta delle polveri, sacrificando anche il benessere dei frequentatori del Circolo Tennis e del Nuoto club nonché creando un concentrato di diossine e smog da traffico pesante e senza risolvere definitivamente il problema dei trasporti pesanti che Ast ha già detto di voler convogliare entro il 2030 solo su rotaia in collegamento diretto con Rf.

La strada della Romita non può essere usata come camionabile in uscita, strada che ha già manifestato più volte il rischio idrogeologico con una ulteriore frana invernale che l’ha vista interrotta fino all’abitato di San Liberatore, con tutte le conseguenze del caso con gravi incidenti stradali dovuti proprio alla presenza di curve coperte che non permettono margini di manovra in presenza di mezzi pesanti.

Non ultima la pesantissima situazione delle polveri di scorie Ast che, nella giornata di venerdì 20 ottobre, ha fatto saltare le centraline Arpa e messo a dura prova la stessa respirazione dei residenti e dei lavoratori zona est, come ricordato anche dall’assessore Aniello. L’amministrazione comunale è ancora in tempo per ascoltare le ragioni dei residenti e della comunità locale, anche in termini di sicurezza stradale e di qualità della vita e dell’aria, essendo praticabili alternative che già avevano fatto soprassedere su scelte inopportune per danni ambientali, storici, culturali e poca praticabili anche dal punto di vista strutturale.