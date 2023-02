Terni, Brigitte Bardot a Piediluco negli scatti di Enrico Valentini: c’è la mostra in Bct

Una mostra organizzata dall’associazione di promozione sociale Tempus Vitae dedicata ad una delle più note ‘dive’ del cinema, Brigitte Bardot. Sarà inaugurata sabato mattina in Bct a Terni e porta la firma del fotografo Enrico Valentino: fu lui a renderla protagonista dei suoi scatti nel 1961 quando era ospite del Centro Canottieri di Piediluco. «Foto uniche per ricordare lei e la sua bellezza, la sua presenza a Terni, ma anche per promuovere il territorio, le sue bellezze naturali e culturali, l’ospitalità che la città di Terni ha offerto e offre ai visitatori», viene sottolineato. La Bardot in quell’anno (aveva 27 anni) era a Spoleto per girare alcune scene del film ‘Vita privata’. Il debutto è fissato per le 11 del 18 febbraio: ingresso gratuito e possibilità di visitarla fino al 26 febbraio. Dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19 e la domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.30. L’archivio di Valentini è sottoposto a tutela da parte del ministero dei beni culturali e custodito dalla Tempus Vitae.

