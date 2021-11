Terni, brucia auto nella notte a San Giovanni. Danni per altre due

Autovettura – una Mini Cooper – in fiamme nella notte fra giovedì e venerdì, poco prima delle ore 3 in via Liutprando, nel quartiere di San Giovanni a Terni. Sul posto si sono subito portati i vigili del fuoco del comando provinciale che hanno domato l’incendio. Il veicolo, tuttavia, è andato distrutto. Danni seri anche per un’altra auto, un’Alfa Romeo Mito, parcheggiata nelle vicinanze e interessata dall’incendio. Conseguenze meno significative, invece, per una Ford Fiesta. Oltre al personale del 115 sono interventi anche gli agenti della squadra Volante di Terni per gli accertamenti di rito. Non si tratta del primo episodio del genere che accade in zona: le cause sono in corso di accertamento.

