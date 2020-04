Terni, brucia impianto Asm che tratta i rifiuti

Una colonna di denso fumo scuro in mezzo al cielo azzurro di una giornata soleggiata e limpida. Questa la scena che si sono trovati di fronte agli occhi migliaia di ternani, mercoledì mattina intorno alle ore 7.30. All’origine, un incendio divampato all’interno dell’impianto di selezione e trasferenza rifiuti di Asm Terni Spa, nella zona di Maratta, dove un tempo si trovava l’inceneritore smantellato definitivamente nel 2008. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco di Terni con cinque mezzi e tre squadre, compreso il nucleo batteriologico, chimico, radiologico (Nbcr) per valutare eventuali situazioni di pericolo legate al rogo. Presenti anche i carabinieri del comando stazione Forestale di Terni e i tecnici di Arpa Umbria, Usl Umbria 2 e Comune di Terni. All’origine delle fiamme potrebbe esserci il surriscaldamento di un rullo per il trasporto della frazione secca dei rifiuti. Da valutare la funzionalità ed eventuali problemi relativi all’impianto antincendio della struttura.

In particolare l’incendio ha coinvolto soprattutto un capannone di stoccaggio presente nell’area. Il pronto intervento dei vigili del fuoco ternani ha evitato la propagazione ad altre strutture adiacenti e quindi un bilancio dei danni ancora più pesante di quello verificatosi. A seguito dell’accaduto, sempre mercoledì mattina, l’assessore comunale all’ambiente Benedetta Salvati ha svolto un sopralluogo presso l’impianto Asm per comprendere ragioni e conseguenze del rogo. In corso di valutazione da parte del Comune, eventuali misure precauzionali connesse alla ricaduta ambientale dell’incendio.

