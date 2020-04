Incendio Asm Maratta, l’Arpa: «Non risultano pericoli»

Dopo l’incendio di mercoledì mattina all’impianto di selezione di rifiuti Asm di Maratta, a Terni, l’Agenzia regionale per l’ambiente (Arpa) fa il punto alla luce del sopralluogo e dei primi rilievi effettuati. «L’intervento immediato dei tecnici di Arpa, guidati dal direttore generale Luca Proietti e dal neodirettore del dipartimento Umbria Sud, Francesco Longhi – afferma una nota dell’agenzia – ha consentito di effettuare delle rilevazioni in tempo reale della presenza di sostanze nocive, attraverso l’impiego della centralina mobile che consente di effettuare immediatamente un’analisi delle sostanze presenti in atmosfera. La limitata estensione dell’incendio e la sua breve durata, oltre a condizioni meteo favorevoli, hanno permesso alla nube di disperdersi rapidamente».

«Non ci sono situazioni di pericolo»

«La nostra Agenzia – spiega il direttore generale di Arpa Umbria, Luca Proietti – ha subito attivato le proprie strutture e siamo in grado di affermare che, al momento, i risultati delle prime rilevazioni effettuate, grazie all’utilizzo di una centralina mobile per l’analisi istantanea dell’inquinamento, non hanno evidenziato situazioni di pericolo per la popolazione o l’ambiente».

«Le analisi proseguiranno»

«Nei prossimi giorni – aggiunge Proietti – Arpa sarà in grado di fornire tutti i dati relativi all’eventuale presenza di sostanze nocive nell’aria, causate da questo incendio. Oltre ai dati della centralina mobile già acquisiti nel corso dell’evento, analizzeremo infatti i filtri della centralina fissa di Arpa Umbria situata proprio a Maratta, nelle immediate vicinanze dell’impianto. La centralina, che fa parte della rete umbra di monitoraggio della qualità dell’aria, ha infatti potuto rilevare l’impatto dell’incendio sull’area circostante recuperando, attraverso gli appositi filtri della strumentazione, l’eventuale presenza di microinquinanti e metalli».

La ricostruzione

«L’incendio, iniziato intorno alle ore 7.30 – è la ricostruzione dell’Agenzia regionale per l’ambiente – è stato spento completamente, grazie all’intervento dei vigili del fuoco di Terni, nell’arco di un’ora e non ha coinvolto persone. L’area interessata dalle fiamme è quella destinata alla selezione dei rifiuti, che vaglia gli indifferenziati dai materiali metallici e dalla frazione organica. Le fiamme si sono propagate da un nastro trasportatore dello stesso impianto e hanno poi interessato anche la porzione di capannone, in struttura metallica, adiacente allo stesso nastro trasportatore. Ad andare bruciati sono stati unicamente i rifiuti presenti al momento sul nastro e già selezionati, non riguardando quindi né materiali metallici né quelli della frazione organica».