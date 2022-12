Terni: ‘carambola’ sulla solita discesa. Due donne in ospedale

Incidente stradale nella tarda mattinata di sabato lungo la ‘solita’ discesa che da via Eroi dell’Aria conduce in viale Borzacchini, direzione Terni centro. L’impatto è stato fra un’autovettura Suzuki il cui conducente – un giovane di 26 anni, C.M. le sue iniziali – ne ha perso il controllo, finendo contro un’auto Dacia con al volante una donna di 54 anni (C.S.). In ospedale, a seguito dell’intervento del 118, ci sono finite quest’ultima e la passeggera della Dacia, una donna di 81 anni. Sul posto per i rilievi e la gestione della viabilità sono intervenuti gli agenti della polizia Locale di Terni, unitamente agli operatori di Area Sicura per il ripristino e la pulizia della carreggiata.

