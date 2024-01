Terni, Cardeto: ancora polpette avvelenate. «Denunciate» – Video

Un serio problema che si ripropone, vale a dire lasciare in giro polpette avvelenate con il concreto rischio che siano mangiate da cani e gatti della zona. A lanciare l’allarme sono i residenti e non solo per piazza Cuoco. Mirino anche sulle palazzine vicino al civico 167, come segnalato da una donna attraverso un video: «Già ne ho tolte due e ora ne ho trovata una terza. Ci sono anche i bambini a giocare», spiega nel video. «Per favore. Passate parola e denunciate, questa è la mano di un assassino che agisce in zona. E continua indisturbato». Nella polpetta in questione c’era del lumachicida.

