Terni: cascata delle Marmore a portata di Ipad per gli alunni

Una cascata delle Marmore a portata di Ipad per gli alunni delle scuole elementari e medie. Questo il senso del progetto ‘Il taccuino dell’esploratore’ lanciata dal Comune di Terni in collaborazione con l’azienda torinese Rekordata, attiva su questo fronte già dal 2023. Una liaison tra tecnologia e scienza per visitare il principale sito naturalistico del territorio regionale.

In cosa consiste?

In sostanza sono stati messi a disposizione 20 Ipad in comodato d’uso da Rekordata. Serviranno i 4 Cea – Centri di educazione ambientale – alla cascata, Collestatte, San Martino e Piediluco: «Abbiamo organizzato – le parole dell’assessore alla scuola Viviana Altamura, presente a palazzo Spada in compagnia della collega al turismo Michela Bordoni e degli esponenti della società – momenti di formazione per le scuole elementari e medie alla cascata per poter apprendere l’ambiente naturalistico, il 23 gennaio ci sarà una prova generale. Non con taccuino cartaceo bensì con questa modalità nuova. Così possono ampliare anche le conoscenze nel mondo dell’informatica». C’è anche altro.

Itt in campo

L’iniziativa vedrà in azione anche i ragazzi dell’Itt, con la dirigente Cinzia Fabrizi in Comune. «Il secondo step – ha proseguito la Altamura – coinvolgerà i loro ragazzi per la creazione dell’App visto che loro sono una scuola Apple. Così si svilupperà il taccuino dell’esploratore per i ragazzi. L’uso dell’Ipad consente di interagire direttamente in tempo reale con l’esperienza di visita producendo un documento che potrà essere spedito tramite mail e quindi fungere da stimolo per approfondire il tema a posteriori in classe». Martedì le prime due scuole del territorio daranno il via al progetto. Chi? Lo stabilisce un sorteggio tra le scuole che hanno aderito.