Terni, ‘Cavallo di Troia’: doppia assoluzione in appello

Altre due assoluzioni, dopo quelle già decise in primo grado, per gli indagati dell’operazione antidroga ‘Cavallo di Troia’, emersa nel luglio del 2016 a Terni con sette arresti da parte della polizia di Stato. Sono quelli decisi venerdì dalla Corte d’Appello di Perugia, presieduta da Paolo Micheli e composta dai colleghi Augusto Fornaci e Pierluigi Panariello. Le assoluzioni riguardano il 55enne pugliese Carmelo Carone ed il 40enne ternano Fabio Forzanti: in primo grado erano stati condannati ad un anno e sei mesi di reclusione ciascuno. A difenderli c’era l’avvocato Francesco Mattiangeli, ovviamente soddisfatto – al pari dei suoi assistiti – per la decisione assunta dal collegio giudicante.

