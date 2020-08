Strada statale 79 tra Papigno e Marmore, a pochi passi dal Cts poligoni di tiro e l’ex cava in località Monte Sant’Angelo. È qui che una lettrice di umbriaOn segnala una spiacevole situazione: c’è qualcuno che ha gettato un divano – e non solo – a lato della carreggiata, in ‘bella’ mostra in punto dove in questo periodo passano molti turisti. L’inciviltà che non si ferma mai, anche in questa zona. Del fatto sarà avvisata la polizia Locale.

