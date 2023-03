Terni: c’è la seconda stagione di Studio1 al Caos. House concert e serie Youtube

Tutto pronto al Caos di Terni per la seconda stagione di Studio1, un house concert e serie YT dedicato alle proposte musicali più interessanti del panorama italiano. Tradotto? Concerti in presenza per cinquanta persone ed una serie sul canale Youtube del Caos. «Le puntate saranno registrate durante i live e lavorate successivamente per tradurre in 20 minuti l’esperienza di Studio1». Biglietti disponibili su Vivaticket.

Due appuntamenti

«Uno al mese – specificano gli organizzatori – all’interno del teatro di posa del Caos che verrà trasformato in un accogliente living room per un incontro ravvicinato e intimo con gli artisti. Studio1 è un contenitore all’interno del quale più linguaggi si incontrano. Ricerca musicale, design, video e incursioni d’arte contemporanea dialogano e definiscono lo spazio. La cura al dettaglio è alla base del progetto; dalla sequenza delle scene alla selezione degli arredi, dalla temperatura della luce alla scelta degli artisti. Si inizia sabato 11 marzo alle 22 con Altea (Thru Collected), cantante e autrice della provincia di Lecce, e Aftershow OkGiorgio (live set). Il 15 aprile alle 22 spazio a Ze in the clouds – un polistrumentista e produttore di base a Milano – e Aftershow Bitw (dj set). Gli eventi sono organizzati con il supporto della fondazione Carit e gli sponsor privati.