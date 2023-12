Terni: ‘cena al buio’ al De Paris. In campo Leo Club e Uici

Il Leo Club Terni, in collaborazione con l’Unione italiana ciechi e ipovedenti, organizza una ‘cena al buio’ per sensibilizzare sul tema della cecità e sulle criticità che questa può comportare. L’iniziativa, realizzata anche lo scorso anno e che si terrà venerdì 15 dicembre alle ore 20 all’hotel De Paris, ha come protagonisti gli stessi commensali che ceneranno completamente al buio, affrontando un’esperienza immersiva e sensoriale e svolgendo un’attività quotidiana, quella di mangiare, come se fossero privati della vista. Quello della cecità è un argomento molto sentito, sul quale il Leo Club Terni si è a lungo impegnato. «Siamo felici di avere la possibilità di riproporre alla cittadinanza questa esperienza per il secondo anno – fa sapere Leonardo Maggi, presidente Leo Club Terni -. Ci auguriamo un’ampia partecipazione ad un’iniziativa unica e ‘magica’ per tutti coloro che vorranno prenderne parte». L’evento è aperto a tutti e il compenso verrà devoluto alla stessa Unione italiana ciechi e ipovedenti di Terni.

