Terni: cena solidale per creare un’area verde dedicata ai ragazzi con disabilità

L’associazione Aladino, in collaborazione con la sezione Soci di Terni di Coop Centro Italia, organizza per venerdì 24 novembre – alle ore 20.30 presso la galleria del centro commerciale Ipercoop di Terni (via Gramsci) – una cena solidale denominata #campoamico. L’obiettivo è raccogliere fondi con cui l’associazione Aladino Odv potrà realizzare uno spazio verde multifunzionale, dedicato ai ragazzi con disabilità e aperto a tutta la cittadinanza. Per informazioni e prenotazioni ci si può rivolgere, entro il 22 novembre, ai punti di ascolto dei punti vendita Ipercoop e Fontana di Polo di Terni, oppure contattare il numero telefonico 346.3337667 (Mariolina). L’offerta minima per partecipare è di 20 euro per gli adulti e di 10 euro per i bambini dai 4 ai 12 anni di età. Sotto ai 4 anni, invece, la partecipazione è gratuita.

