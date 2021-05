Terni, centauro finisce sulla corsia opposta a Maratta: ferito

Incidente stradale lungo la Marattana, nel primo pomeriggio di lunedì, a Terni. Un 27enne di origini romene, in sella ad una moto Yamaha, a seguito del contatto con un’autovettura – una Range Rover che procedeva come lui verso il centro cittadino – è finito nella corsia di marcia opposta, passando fra due pali della luce, e quindi a terra, sull’asfalto. Scongiurato, miracolosamente, l’impatto con altri veicoli che sopraggiungevano. Il giovane centauro, cosciente, è stato soccorso dagli operatori del 118 e trasportato all’ospedale di Terni in ‘codice giallo’. Sul posto per gestire la viabilità e ricostruire la dinamica si sono portati gli agenti del nucleo radiomobile e dell’ufficio incidenti della polizia Locale ternana.

