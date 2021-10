Terni, cinghiali ‘a spasso’ nel parcheggio della Domus Gratiae

Riecco i cinghiali, in realtà mai ‘spariti’ dalla Conca, questa volta avvistati in un’area periferica della città di Terni e a ridosso della ‘macchia’ che caratterizza le zone di Perticara e Larviano. Gli ungulati infatti sono comparsi lunedì mattina nel parcheggio e del giardino della Domus Gratiae, nota struttura riabilitativa della Usl Umbria 2 in via Ippocrate. Gli animali sono stati immortalati da un lettore di umbriaOn mentre si rifocillavano con il cibo che viene solitamente lasciato ai gatti randagi. L’ennesimo avvistamento che si aggiunge ai tanti altri relativi, soprattutto, alla zona di Villa Palma, via Bramante e via Proietti Divi.

