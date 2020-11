Terni, Città Giardino: vanno a fare la spesa e gli svaligiano casa

Brutta sorpresa nel tardo pomeriggio di mercoledì per una famiglia ternana che vive in una palazzina di via Timavo, nella zona di Città Giardino. I ladri hanno infatti ‘visitato’ i due appartamenti che la compongono, quello al primo piano dove vive una donna anziana e quello al secondo piano, dove c’è il figlio della donna con la sua famiglia. I malviventi – che hanno agito nel giro di pochi minuti – si sono portati via l’oro e i ricordi presenti, oltre ad alcuni contanti: il bottino è stimato in alcune migliaia di euro.

Il racconto

«Fra le 18.20 e le 18.30 – racconta il figlio della donna – siamo tutti usciti per fare una veloce spesa. Io sono rientrato poco dopo, intorno alle 18.45, e quando sono salito in casa ho trovato tutto a soqquadro. Subito ho capito che erano passati i ladri e che, forse, erano fuggiti di fretta al mio arrivo». La telecamera di sicurezza presente avrebbe inquadrato poco più di un’ombra – quella del malvivente in azione – nel giardino, mentre passava dalla proprietà dalla famiglia a quella adiacente, disabitata. Immagini registrate intorno alle ore 19, segno che con tutta probabilità il ladro si era nascosto in giardino, all’arrivo del proprietario, in attesa di scappare con il bottino, forse aiutato da complici che lo stavano aspettando. Sul posto si sono portati i carabinieri per acquisire le prime informazioni e nella giornata di giovedì verrà sporta formale denuncia. «A tutti, soprattutto nella zona di Città Giardino, raccomando di fare la massima attenzione, visto quanto accadutomi – è l’appello dell’uomo derubato -. Ogni segnalazione alle forze dell’ordine, anche minima, oltre alle massime accortezze nel chiudere porte e finestre, possono essere utili per evitare situazioni del genere».