Terni, cittadinanza onoraria a Stefano Bandecchi: fissata discussione in II° commissione

Un’audizione con il presidente del Centro coordinamento Ternana Clubs, Luciano Nevi, per parlare della proposta di «conferimento della cittadinanza onoraria a Stefano Bandecchi», il presidente della società di via della Bardesca. L’appuntamento in II° commissione consiliare è stato fissato per lunedì, 9 novembre: a richiedere di poter parlare è stato lo stesso Nevi lo scorso 20 aprile.

Altri argomenti

Non sarà l’unico argomento all’ordine del giorno. Seguirà la discussione su un atto di indirizzo del M5S in merito a ‘Le canoe in città’, quindi il punto di Michele Rossi (Terni Civica) sull’impegno «per una maggiore valorizzazione della statua del Telamone esposta presso il museo civico archeologico Claudia Giontella». Ovviamente tutto avverrà in modalità telematica.