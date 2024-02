Terni: colpo in un appartamento di via Mastrogiorgio. Rubati gioielli e un Rolex

Ladri in azione nel tardo pomeriggio di sabato a Terni, in un appartamento di un condominio di via Mastrogiorgio, a poca distanza da via Buonarroti. Al momento del furto – avvenuto dopo le ore 18 – la proprietaria non era in casa. Quando è rientrata, intorno alle 21.30, l’amara sorpresa: ha trovato l’abitazione a soqquadro, mentre erano spariti dei contanti, alcuni gioielli in oro e un orologio Rolex.

La dinamica

I malviventi ‘acrobati’ si sono introdotti nell’abitazione al terzo piano attraverso un balcone che affaccia sul cortile del palazzo, dopo essersi arrampicati attraverso le tubature del gas. Una volta saliti sul balcone, con un ferro trovato sul posto, sono riusciti ad aprire la finestra della cucina e poi ad entrare all’interno dell’appartamento. Qui hanno iniziato la ricerca del bottino, che per la proprietaria aveva un valore non solo materiale (in totale ammonterebbe a qualche migliaio di euro), ma anche affettivo. Una volta raccolti soldi e gioielli, i ladri sono poi usciti dalla porta d’ingresso dell’appartamento, che non hanno chiuso alle loro spalle, evidentemente per non provocare rumori sospetti nel palazzo. Al rientro a casa, vedendo la porta aperta, la proprietaria ha capito subito che qualcosa non andava e, impaurita, ha allertato un vicino. Con lui si è introdotta nell’appartamento e ha fatto la brutta scoperta. Sull’episodio, dopo la denuncia presentata dalla donna, indagano i carabinieri.