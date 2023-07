Terni Comics svela i primi nomi. Nove aree tematiche al CLT

Terni Comics, fiera del gioco e del fumetto nata dall’unione delle associazioni ternane ‘Nel Grimorio’ e ‘Geek Out’, svela i primi ospiti che prenderanno parte all’evento che si terrà il 2 e 3 settembre prossimi al Circolo Lavoratori Terni di via Muratori. «Si tratta di nomi eterogenei – spiegano gli organizzatori – e tra i quali spiccano alcuni di alto profilo nazionale che riflettono l’ampia offerta della fiera, che punta a coinvolgere pubblici di diverse fasce d’età, appassionati e non, e l’ambizione di creare un evento che possa rendere la città di Terni un polo attrattivo su scala nazionale».

I nomi

«Saranno presenti, tra gli altri, Maurizio Merluzzo: presentatore, intrattenitore e doppiatore per cinema e serie TV (Elvis, Shazam, Vikings e La fantastica Signora Maisel) e cartoni animati (Dragon Ball Super, Naruto, One Punch Man, Demon Slayer) che ha esordito su YouTube nel 2013 ed oggi vanta un seguito di oltre 2 milioni di follower nelle sue piattaforme social. Ci sarà poi Claudio Castellini, storica penna del fumetto italiano che collabora sia con Marvel che DC comics e nel corso della sua illustre carriera ha disegnato personaggi celebri del fumetto americano quali Spider-Man, Batman, Superman, Wolverine e Silver Surfer. Atteso all’evento anche Grax, streamer a tempo pieno e youtuber ternano che tratta principalmente mobile games ed è seguito da oltre un milione di utenti su YouTube».

Nove aree tematiche

«Anche il Circolo Lavoratori Terni – proseguono gli organizzatori del Terni Comics -, storico centro sportivo della città, sarà organizzato in nove aree tematiche per riflettere tutti gli aspetti cross-mediali e tematici della fiera: da un’area interamente dedicata ai Videogames, all’area Fantasyeval in cui prendono vita il mondo fantasy e medievale, passando per l’Artist Alley dedicata ad illustratori e disegnatori, fino ad arrivare alla Sala Conferenze e all’area dello Stage: spazi dedicati agli ospiti in cui si potrà assistere a spettacoli, talk, presentazioni di nuove opere e meet&greet. Saranno inoltre presenti tre aree Vendor in cui sarà possibile ammirare ed acquistare prodotti del settore come fumetti, gadgets e merchandise di ogni tipo, legato a tutti i mondi esplorati dalla fiera. Dulcis in fundo l’area Boardgames, lo spazio dedicato all’affascinante mondo dei giochi da tavolo e dei giochi di ruolo». L’evento è patrocinato dal Comune di Terni, dalla Provincia di Terni e dalla Regione Umbria ed è già possibile acquistare i biglietti nel sito www.ternicomics.it.