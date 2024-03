Terni, commercio: altra cessazione in via Garibaldi. C’è chi punta su viale Brin

di S.F.

Commercio a Terni, diverse novità si registrano negli ultimi giorni come certifica lo Sportello unico delle attività produttive. La più rilevante questa volta è una cessazione e riguarda tre civici – 78, 80 e 82 – di via Garibaldi, già di recente colpita da varie chiusure: in questo caso si tratta di uno stop definitivo e riguarda l’attività ‘Snacks, coffee, drinks’ con il coinvolgimento E&S Vending, la nota società che si occupa di franchising di distributori automatici. Da quanto appreso è una scelta logistica per puntare su un’altra location. C’è poi un’apertura in viale Brin, a ridosso – civico 25 – del nuovo palazzo in costruzione: depositata al Suape la richiesta per una pasticceria-pizzeria, ‘Tre fratelli’. Novità in vista anche in via Armellini 3 e via Vanzetti 2.