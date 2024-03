Terni, commercio: tra via Narni e Sabbione tempo di demolizioni e ricostruzione

di S.F.

Commercio a Terni, novità in arrivo tra via Narni e strada di Sabbione di fronte alla rotatoria Pietro Faustini. L’intervento è in programma – umbriaOn si era occupata dei primi step amministrativi nell’estate del 2022 – da tempo e ora è in fase di partenza come si evince dalla notifica preliminare di cantiere depositata al sistema informativo online: sta per partire l’operazione (la responsabile dei lavori è Elena Sirchi – che prevede la demolizione di alcuni edifici ad uso produttivo esistenti con successiva ricostruzione di due fabbricati per un utilizzo di natura commerciale. A questo passaggio si giunge dopo la conclusione della lunga conferenza di servizi comunale e la zona (a pochi metri di distanza ha operato per anni la pasticceria Tini) è già stata ripulita dalla vegetazione. Tempi lunghi per il restyling.

ESTATE 2022, LA CONFERENZA DI SERVIZI PER L’INTERVENTO