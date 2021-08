Terni, commozione per l’ultimo saluto a Laura: «Ha sorriso alla vita»

Non doveva andare così. Dalla gioia più bella che una donna può vivere, la nascita di una figlia, al tragico decesso nel giro di poche ore: giovedì pomeriggio Terni ha dato il suo addio a Laura Anasetti, la giovane mamma 36enne che ha perso la vita dopo aver dato alla luce la piccola Ludovica all’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni. Commozione, lacrime e dolore per la cerimonia funebre – officiata da don Marco Castellani – che si è tenuta nella chiesa di San Paolo Apostolo, nel quartiere di Cesure. Tanti gli amici e gli ex colleghi che non hanno voluto far mancare la propria vicinanza ai familiari di Laura: i genitori Fabio e Nunzia, il fratello Andrea e il compagno Vittorio. Perché? È la domanda che tutti si sono fatti quando ritrovandosi fuori dalla chiesa in attesa del rito si sono stretti la mano, dati una pacca sulla spalla e alcuni un forte abbraccio.

VIDEO – «DA OGGI LUDOVICA HA UNA STELLA IN PIÙ IN CIELO»

«In questo breve tempo è riuscita a sorridere alla vita»

Organizzata e lanciata una raccolta fondi in memoria della vittima da devolvere per opere di bene. «Non è semplice parlare – l’omelia di don Marco – di una persona giovane. Laura in qualche modo, senza motivo, è stata chiamata ad una realtà che mai avremmo voluto vivere. Che in qualche modo ci spaventa. Lo stesso vale per Massimiliano. Non abbiamo parole per giustificare questi momenti. Se non ascoltare la parola di Dio: quante volte si era compiaciuto di Laura e della sua famiglia. Una sorella che in questo breve tempo è riuscita a sorridere alla vita. Da oggi Ludovica – il riferimento alla figlia appena nata – ha una stella in più in cielo che sorride. Speravamo che ci fosse la gioia di crescere insieme. Ci rattrista questo momento dolorosa, ci fa comprendere che la vita è da apprezzare istante per istante perché non sappiamo quando moriremo. Lei non l’ha sprecata. Il dono più bello è aver messo al mondo una creatura. Ora la famiglia ha bisogno di consolazione, ma anche di guardare dentro e rivivere i momenti vissuti accanto a lei».