Terni, conferme e nuove nomine per la Lega giovani Umbria

Conferme e nuove nomine per la Lega giovani Umbria. Confermato, infatti, come coordinatore della provincia ternana, Francesco Pocaforza e nominato coordinatore del comune di Terni, Alberto Maniscalco. «La Lega giovani Umbria – commenta il coordinatore regionale, Jacopo Pastorelli – cresce e si struttura giorno dopo giorno; Francesco e Alberto sono due ragazzi competenti e volenterosi, li ringrazio per la disponibilità e faccio a loro i miei migliori auguri di buon lavoro. Terni, insieme a tutta la Provincia, sarà al centro del nostro progetto politico».

Pocaforza e Maniscalco

«Sono felice e determinato – commenta Francesco Pocaforza – per questa riconferma. Il lavoro da fare è ancora tanto, ma i giovani sono il futuro ed è giusto impiegare il nostro tempo per farli maturare, rendendoli più consapevoli, avvicinandoli al mondo della politica. La Lega giovani a Terni e in provincia cresce giorno dopo giorno e si struttura sempre di più, come sta facendo tutto il partito, grazie anche all’ottimo lavoro che sta portando avanti con lungimiranza, nell’intera provincia, la nostra referente provinciale, l’onorevole Barbara Saltamartini. Il mio più grande in bocca al lupo va al neo coordinatore comunale, sono sicuro che farà un grande lavoro ed insieme porteremo avanti questo progetto in tutta la provincia». Alle parole di Pocaforza si aggiungono quelle di Maniscalco: «Ringrazio il partito ed il movimento giovanile per la mia nomina a coordinatore. L’impegno giovanile nel partito è importante, per molti la politica è il male estremo, è la causa di tutti i problemi. Noi ragazzi, invece, dobbiamo ridare la speranza, senza arrendersi al ‘tanto non cambia mai nulla’ o ‘tanto sono tutti uguali’; non dobbiamo mai perdere di vista il nostro obiettivo ovvero mettersi a disposizione per il presente e il futuro del nostro paese, cercando di migliorare le cose».