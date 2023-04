Terni Conta ‘spinge’ Fiorelli, la presentazione

«Una lista fatta di pezzi della vita civica e politica di Terni, di persone e professionisti che qualcosa lo hanno realizzato. Mentre altri parlano, noi siamo abituati a concretizzare e a guardare avanti». Così il candidato sindaco Claudio Fiorelli ha presentato mercoledì mattina la lista civica ‘Terni Conta’ – le altre due liste che lo supportano sono quella del M5s e ‘Bella Ciao’ – in vista delle prossime elezioni amministrative. All’interno di ‘Terni Conta’ c’è una presenza significativa dell’associazione Terni Valley che nella precedente consiliatura ha portato a palazzo Spada Alessandro Gentiletti con Senso Civico. Capolista è Jacopo Borghetti e con lui c’è Federica Burgo, due figure che hanno contributo alla crescita ed animato il progetto Terni Valley. «Non abbiamo aderito subito all’invito di Claudio Fiorelli – ha detto Borghetti -, ma quando abbiamo capito il programma, gli obiettivi e la metodologia per approcciare alla politica territoriale, ci siamo convinti senza esitazioni». Per Federica Burgo, ‘Terni Conta’ è «un progetto destinato a proseguire nel tempo e non una ‘semplice’ lista per le prossime amministrative». Concetti condivisi anche da Roberto Rivelli di Unione civica per Terni e anche dall’ex consigliere comunale di Progetto Terni, Paolo Angeletti: «Da parte mia solo coerenza, perchè in questa lista civica e nel programma di Claudio Fiorelli trovo tutte le mie scelte».

LE FOTO