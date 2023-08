Terni, cura strade: per Tim, Open Fiber, Cogepa, Asm e Sii ‘scadenza’ a dicembre

Telecom-Tim, Open Fiber, Cogepa, Asm, Sii e Umbriadue. Sono gli operatori protagonisti di un tête-à-tête con l’amministrazione comunale per la questione delle strade e dei rifacimenti che, come noto, è uno dei temi più ‘mediatizzato’ dalla giunta Bandecchi nei primi due mesi. Fissata la scadenza per i rifacimenti.

Diffida e confronto

Bene, che è successo? Dopo la diffida delle scorse settimane per risolvere la problematica degli scavi mai ripristinati, c’è stato il confronto tra le parti in merito all’asfalto danneggiato da tempo. Tutto ciò per «concordare un cronoprogramma coordinato degli interventi», spiega l’assessore Mascia Aniello. «Tra le iniziative pattuite, si incroceranno per la prima volta i dati, evitando così che, una volta effettuati i ripristini, si intervenga subito dopo – aggiunge la 42enne – con nuovi scavi non pianificati, bruciando altre risorse e provocando pure nuovi problemi alla circolazione stradale urbana. Si andrà inoltre a compensazione in quei tratti di strada dove gli interventi siano competenza di più di un operatore. L’amministrazione Bandecchi ha indicato il mese dicembre 2023 come termine ultimo per riparare i danni: la riunione si è chiusa con l’impegno degli operatori a garantire tutti i rifacimenti entro fine anno». Vedremo se andrà così.