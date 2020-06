Terni, dalle bottiglie alla discarica il passo è breve

‘Raid’ dei volontari del gruppo civico ‘Mi Rifiuto’ sabato pomeriggio in via Garofoli (zona Fiori), a Terni. Dai ‘normali’ rifiuti fatti di bottiglie di vetro e brick per il vino, raccolti da qualche anonimo stufo di vederli in terra, si è passati – è stata la scoperta – ad una vera e propri discarica a cielo aperto composta anche dallo schermo di un vecchio televisore, un cerchione di auto, resti di un lavabo, reti in ferro, la carcassa di una sdraio in ferro e tante bottiglie di vetro. Pazientemente i volontari hanno raccolto e differenziato il tutto in circa trenta sacchi – otto dei quali di solo vetro – ed ora la questione è destinata a finire all’attenzione delle forze dell’ordine perché tentino di individuare l’autore o gli autori dello scempio. I rifiuti ‘imbustati’, come sempre, sono stati lasciati sul posto e saranno recuperati da Asm a stretto giro.

