Terni: Daniela festeggia i 15 anni del suo centro estetico

Era il 2009 quando Daniela Pilessi, con passione e determinazione e incoraggiata dalla sua famiglia, ha aperto il centro estetico ‘Il meglio di te’ in via Gaeta a Terni. «Il 9 marzo festeggerò i 15 anni del centro – racconta – e sono qui a dire grazie a tutti i miei clienti per l’affetto, le soddisfazioni e per avermi permesso di riuscire ad affrontare momenti di grande crisi economica dovuti anche alla pandemia».

L’amore e la passione

Nel centro estetico di Daniela, dove da qualche anno c’è l’aiuto delle mani di Monia, anche lei estetista qualificata, «non c’è solo estetica avanzata per viso e corpo. «Sono anche specializzata in estetica oncologica – spiega – per portare una parentesi di leggerezza a chi affronta un percorso difficile nella propria vita, per poter donare loro momenti di relax e consigliargli al meglio durante questo periodo». Inoltre Daniela ha insegnato «nelle scuole di estetica e oggi faccio parte della commissione di esame per le ragazze che si diplomano e specializzano. Ho sempre cercato di trasferire ai più giovani l’amore e la passione per questo lavoro, sperando di dare loro le basi per un futuro migliore».