Terni dice addio a Mirko Giansanti. Aveva 46 anni

È stato protagonista per dieci anni nel motomondiale, gareggiando nelle classi 125 e 250 tra il 1996 e 2005 con Honda e Yamaha. Con dodici podi conquistati e un sesto posto (1998, classe 125) come miglior risultato nella classifica finale di stagione. Poi l’avventura nel supersport e, negli ultimi anni, il ruolo di direttore tecnico nel Grt Yamaha World Superbike Team. Terni dice addio ad uno dei suoi sportivi più importanti a cavallo tra gli anni ’90 e 2000: Mirko Giansanti, ex pilota professionista nel mondo delle due ruote e figlio d’arte – il papà Fosco è stato pilota professionista – è scomparso prematuramente nel pomeriggio di lunedì all’hospice di Terni, dove era ricoverato a causa di una malattia purtroppo incurabile. Avrebbe compiuto 47 anni il prossimo 14 settembre. Un uomo, Mirko, che è stato molto apprezzato per le sue qualità sportive, ma soprattutto per quelle umane che rendono indelebile il ricordo nei tanti che hanno avuto la fortuna di conoscerlo. Tantissime le testimonianze di vicinanza e cordoglio giunte ai suoi familiari per una scomparsa prematura e che ha colpito davvero tutti, nel mondo delle due ruote e non solo. Lutto a cui si uniscono anche la redazione di umbriaOn.it e il suo editore.

Condividi questo articolo su