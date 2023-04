Terni dice addio all’ingegner Giuseppe Belli

Cordoglio a Terni per la scomparsa dell’ingegner Giuseppe Belli, protagonista della vita sociale e culturale della città. Vice presidente della Fondazione Carit dal 1996 al 2012, è stato impegnato in prima linea in numerose opere di restauro di alcuni fra i principali beni culturali e artistici del territorio, oltre a curare diverse pubblicazioni di rilievo ed a rappresentare una parte significativa della memoria storica di Terni. Professionista scrupoloso e dotato di una ‘visione’ non comune, l’ingegner Belli ha animato in più occasioni il dibattito culturale cittadino anche da presidente dell’associazione TerniIdeale, sempre con la consueta chiarezza di giudizio e lucidità. Ai familiari dell’ingegner Belli giungano le condoglianze dell’editore e della redazione di umbriaOn. I funerali si terranno sabato 15 aprile alle ore 10.30 nella cattedrale di Terni.

Cordoglio

«Con la scomparsa dell’ingegner Giuseppe Belli – a parlare è Claudio Fiorelli del M5s – Terni perde una persona di grandissimo spessore umano e culturale. Un uomo che dopo i successi professionali è stato in grado di dedicarsi alla cura della nostra comunità e del suo patrimonio storico e artistico. Voglio porgere le più sentite condoglianze alla famiglia e a tutte le persone che gli sono rimaste accanto in questi anni anche nelle battaglie per rendere Terni un posto migliore, non ultima quella per evitare la distruzione del teatro ‘Verdi’».