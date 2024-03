Terni: il ‘Donatelli’ alla finale nazionale dei campionati di filosofia

Il liceo ‘Renato Donatelli’ di Terni alla finale nazionale del XXXII edizione dei campionati di filosofia. Il bel traguardo è stato conquistato grazie allo studente Edoardo Palombi, classificatosi al secondo posto in Umbria per la sezione dedicata ai saggi in lingua straniera: ci è riuscito grazie alla prova (di carattere gnoseologico-teoretico) dello scorso venerdì ai regionali di filosofia a partire dalle tracce selezionate da Philolympia. «L’intera comunità scolastica si congratula con lo studente per il risultato ottenuto», la soddisfazione della dirigente scolastica Luciana Leonelli.

