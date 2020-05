Terni, due club Lions donano 3.500 euro

I Lions Club ‘Terni Host’ e ‘San Gemini Terni dei Naharti’ hanno donato la somma di 3.500 euro al Comune di Terni, in adesione alla campagna di raccolta fondi per le emergenze sociali generate dalla diffusione del coronavirus, attivata con la delibera di giunta 59 del 1° aprile 2020.

SPECIALE CORONAVIRUS – UMBRIAON

Una mano a chi è in difficoltà

A raccogliere le adesioni sono stati gli assessori Cristiano Ceccotti e Leonardo Bordoni, i quali hanno dichiarato che i fondi versati sul conto corrente dedicato della tesoreria comunale verranno utilizzati per sostenere le persone fragili e sole, nonché per aiutare le famiglie in condizioni di disagio sociale ed economico.

Sempre in campo

Ancora una volta i due club di Terni si sono contraddistinti per il loro costante impegno civico e umanitario, soccorrendo moralmente e materialmente i bisognosi e facendosi carico delle esigenze della comunità, nel nome di quell’altissima missione umanitaria che è racchiusa nel motto del Lions Club International: ‘We Serve’.