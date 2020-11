Terni, due donne travolte da un’auto in viale della Stazione

Incidente stradale nel primo pomeriggio di sabato in viale della Stazione, a Terni. Una Fiat Panda che procedeva in direzione piazza Tacito, condotta da una donna, ha investito due donne – un’anziana e l’accompagnatrice, di mezza età – che stavano attraversando la strada. Sul posto si sono portati gli operatori del 118 che hanno soccorso le due investite e le hanno trasportate in ospedale: non sarebbero gravi. Con loro, gli agenti della polizia Locale di Terni per la gestione della viabilità e i rilievi di rito da parte del personale dell’ufficio incidenti.

