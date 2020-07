Terni, due nuovi positivi al Covid-19

Due nuovi casi di coronavirus sul territorio comunale di Terni. Sono quelli emersi nella giornata di mercoledì. Le relative ordinanze di isolamento contumaciale sono state emesse nel corso della serata ed ora ai due è stata imposta la permanenza domiciliare. Si tratterebbe di una coppia di coniugi – marito e moglie – sui quali sono ora in corso accertamenti da parte dell’azienda sanitaria Usl Umbria 2 per comprendere tanto le ragioni alla base del contagio, quanto i contatti avuti dai due nel corso degli ultimi giorni. Un’indagine epidemiologica che potrebbe sfociare nell’isolamento fiduciario di più soggetti. L’ultimo caso di Covid-19 riscontrato in città era stato quello relativo ad un uomo di nazionalità iraniana, lo scorso 26 giugno.

