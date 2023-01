Terni e il mondo ultras piangono ‘Lu Benz’. Giovedì l’ultimo saluto

Coerenza a testa alta e mentalità: Terni e il mondo ultras legato alla Ternana – la cui storia affonda nelle radici Freak – piangono Marco Di Pietro, scomparso martedì all’età di 53 anni. Fatale un malore che lo ha colpito, strappandolo all’affetto degli amici e dei suoi cari. A Terni era noto con il soprannome ‘Lu Benz’, per il mestiere di benzinaio svolto per anni e proprio a ridosso di quello stadio Liberati che lo ha visto sempre in prima linea e presente, accanto alle Fere e in nome dello spirito ultras vissuto pienamente all’interno dei Freak Brothers. Nel tempo non è mancato anche l’impegno politico, nell’associazione con cui coltivava un legame fra l’Italia e Cuba e nella sinistra radicale e sociale, comunista. Amava l’amicizia, stare insieme agli altri, l’affetto che – mascherato con un po’ di rudezza – ha saputo dare ai tanti che gli hanno voluto bene. Un pezzo di storia della città e del tifo che mancherà a tanti, come testimoniano anche le decine di messaggi di cordoglio via social e non solo. I funerali di Marco Di Pietro si terranno giovedì 19 gennaio alle ore 10 nella chiesa di Sant’Antonio (via Curio Dentato) a Terni. La salma verrà poi tumulata nel cimitero di Terni.

Condividi questo articolo su