Terni e l’imprenditoria femminile: la piedilucana Domizi in luce con il trucco professionale

Terni e l’imprenditoria femminile, c’è chi ‘spinge’ da Piediluco – sua terra d’origine – tra bridal makeup, design delle sopracciglia e cosmetologia e trucco fotografico. Si parla di Milena Domizi, nota in particolar modo tra le donne per la sua attività da truccatrice professionale: nel corso del tempo, dopo l’avvio della carriera nel 2012 ed il diploma con massimo dei voti all’Accademia di costume e moda di Roma, ha fondato il proprio brand ‘Milena Domizi Makeup’. Per lei circa 10 mila followers tra i principali canali social – Facebook e Instagram – e, lo scorso dicembre, anche l’opportunità di esibirsi in città nel suo mondo: è stata una delle ospiti nell’ambito del Terni Film Festival per una dimostrazione di trucco prostetico in compagnia di Roberto Papi. La progressiva ascesa continua.

