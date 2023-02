Terni e San Valentino: «Volete conoscere un altro modo di amare?» I gatti vi attendono

Per gli amanti degli animali ed in particolar modo degli amici felini è un’opportunità che può piacere e non poco. Magari c’è ancora qualcuno che non lo sa, ma in centro a Terni c’è una volontaria – Nadia Panarese, l’associazione si chiama ‘Gatti in vetrina’ – che con passione, dedizione e amore si dedica ai mici nel particolare spazio di via San Tommaso, a pochi passi dal Paleolab: è lei a lanciare l’iniziativa per martedì pomeriggio in occasione della festa del Santo Patrono.

La visita ed i regalini

«I Gatti in vetrina – spiega la volontaria – partecipano ai festeggiamenti per il santo patrono e si uniscono alle belle iniziative che in questi giorni animano le vie della nostra città. Se volete conoscere un altro modo di amare venite a trovarci dalle 16 in poi: sarà possibile visitare il nostro rifugio e interagire con i nostri mici ospiti anche senza appuntamento. Se desiderate portarci dei regali ecco una piccola lista di prodotti che ci servono quotidianamente (le crocchette le acquistiamo direttamente all’ ingrosso): lettiera vegetale agglomerantea a base di orzo esclusivamente marca viviverde coop (siamo mici molto attenti all’ambiente noi), buste per materiale organico (ne usiamo tantissime), buste per rifiuti residuali, traverse, pipette di advocate per gatti superiori ai quattro chili o per gatti di peso inferiore ai 4 chili, crocchette gastrointestinali purtroppo esclusivamente della Royal canin, bobine di scottex che usiamo come se non ci fosse un domani. Insomma tutte cose che magari a voi non vengono in mente ma che in realtà noi acquistiamo settimanalmente e influiscono sul nostro budget. Noi intanto ci stiamo preparando per rendere speciale il pomeriggio di San Valentino». Più che interessante.